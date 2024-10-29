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Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації
Законопроєкт про продовження воєнного стану підтримало 311 народних обраців
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Дію воєнного стану та загальну мобілізацію буде продовжено до 7 лютого 2025 року

Верховна Рада ухвалила закони №12152 та №12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідні рішення ухвалили 311 нардепів (законопроєкт про продовження воєнного стану) та 304 (законопроєкт про продовження загальної мобілізації).

Так, дію воєнного стану та загальну мобілізацію буде продовжено до 7 лютого 2025 року після підпису президента. Це було 13-те вже голосування за продовження воєнного стану від початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації. Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Втім, воєнний стан не слід плутати зі станом війни. Регламентація «воєнного стану» визначається національним законодавством, тоді як "стан війни" регулюється міжнародним правом. Оголошення війни, відповідно до міжнародного права, відбувається шляхом звернення до власного народу або уряду держави-супротивника, світової спільноти тощо.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів.

Теги: мобілізація депутат Верховна Рада воєнний стан

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