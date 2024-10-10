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Рада підтримала виключення двох депутатів-втікачів зі складу комітетів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада підтримала виключення двох депутатів-втікачів зі складу комітетів

Одарченка виключити з складу антикорупційного комітету, а Дмитрука – зі складу правоохоронного комітету

Верховна Рада виключила нардепів Артема Дмитрука і Андрія Одарченка зі складу парламентських комітетів. Обидва депутати незаконно виїхали з України та перебувають під слідством. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.  

«Рада підтримала виключення двох депутатів-втікачів зі складу комітетів», – написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram. 

За його словами, Одарченка виключити з складу антикорупційного комітету, а Дмитрука – зі складу правоохоронного комітету.

«За» проголосувало 245 нардепів.

Нагадаємо, народні депутати від фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, Анастасія Радіна та Сергій Іонушас зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови виключення нардепа Андрія Одарченка зі складу комітету з питань антикорупційної політики та Артема Дмитрука зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності.

Наприкінці серпня Дмитрук нелегально перетнув кордон із Молдовою, попросив притулок у поліції, а пізніше вилетів до Риму. Згодом ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук.

В листопаді минулого року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Андрію Одарченку у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції.

У вересні Вищий антикорупційний суд заочно заарештував нардепа Одарченка, а також стягнув 15 млн гривень застави, внесеної за нього. 

Теги: Артем Дмитрук Андрій Одарченко Верховна Рада

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