План президента. Соратник Зеленського поставив на місце опозицію

Нардеп не погоджується із опозицією щодо того, що Зеленський не дає конкретного плану дій для парламенту

«План перемоги не формувався як спроба на одному аркуші розписати для опозиції, що буде з Україною»

План перемоги – це те, чого очікували від України партнери, тоді як опозиція в Раді керується лише бажаннями, а не раціональністю. Таку думку висловив народний депутат з фракції «Слуга народу» Богдан Яременко в коментарі «Главкому».

Так, Яременко відкидає твердження опозиції про те, що Зеленський покладається лише на партнерів і не дає конкретного плану дій для парламенту.

«Таким є формат цього документу. І мені здається, що опозиція керується більше якимись своїми ангажованостями і бажаннями, ніж раціональністю. Цей документ – це те, чого очікували від нас партнери», – наголосив Яременко. На його переконання, План перемоги в жодному разі «не формувався, не створювався і не виник як спроба на одному аркуші А4 розписати для опозиції, що буде з Україною».

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Після його презентації у представників опозиційної «Європейської Солідарності» виникли цілком конкретні претензії до плану. «Будь-який план передбачає чіткий перелік дій, які ми маємо вживати. У цьому випадку, цей план виглядає декларативним, хоча і містить ключові речі, які є необхідними для збереження суб'єктності нашої держави. План потребує доопрацювання з метою покрокового втілення», – зазначила нардепка від «ЄС» Ірина Фріз у коментарі «Главкому».

До слова, 17 жовтня президент України Володимир Зеленський представив на засіданні Європейської ради план перемоги України у війні проти Росії. Він складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові.