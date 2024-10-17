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План президента. Соратник Зеленського поставив на місце опозицію

Катерина Іванова
glavcom.ua
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План президента. Соратник Зеленського поставив на місце опозицію
Нардеп не погоджується із опозицією щодо того, що Зеленський не дає конкретного плану дій для парламенту
фото з відкритих джерел

«План перемоги не формувався як спроба на одному аркуші розписати для опозиції, що буде з Україною»

План перемоги – це те, чого очікували від України партнери, тоді як опозиція в Раді керується лише бажаннями, а не раціональністю. Таку думку висловив народний депутат з фракції «Слуга народу» Богдан Яременко в коментарі «Главкому».

Так, Яременко відкидає твердження опозиції про те, що Зеленський покладається лише на партнерів і не дає конкретного плану дій для парламенту.

«Таким є формат цього документу. І мені здається, що опозиція керується більше якимись своїми ангажованостями і бажаннями, ніж раціональністю. Цей документ – це те, чого очікували від нас партнери», – наголосив Яременко. На його переконання, План перемоги в жодному разі «не формувався, не створювався і не виник як спроба на одному аркуші А4 розписати для опозиції, що буде з Україною».

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Після його презентації у представників опозиційної «Європейської Солідарності» виникли цілком конкретні претензії до плану. «Будь-який план передбачає чіткий перелік дій, які ми маємо вживати. У цьому випадку, цей план виглядає декларативним, хоча і містить ключові речі, які є необхідними для збереження суб'єктності нашої держави. План потребує доопрацювання з метою покрокового втілення», – зазначила нардепка від «ЄС» Ірина Фріз у коментарі «Главкому».

До слова, 17 жовтня президент України Володимир Зеленський представив на засіданні Європейської ради план перемоги України у війні проти Росії. Він складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові.

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Теги: Верховна Рада перемога Володимир Зеленський НАТО

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