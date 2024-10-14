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В Україну приїхав спікер Палат громад Канади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україну приїхав спікер Палат громад Канади
Спікер парламенту Канади висловив підтримку українцям у війні проти РФ
фото: Ярослав Железняк

Грег Фергюс виступив з промовою у Верховній Раді

Спікер Палати громади канадського парламенту Грег Фергюс прибув до України. Зокрема, політик взяв участь у засіданні Верховної Ради. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Спікер парламенту Канади виступив з промовою перед українськими парламентарями, де висловив підтримку Україні.

У Раді виступив спікер Палат громад Канади Грег Фергюс
У Раді виступив спікер Палат громад Канади Грег Фергюс
скріншот з відео

Як відомо, у Канаді проживає найбільша українська громада на Заході, яка нараховує понад 1,3 млн осіб. Перші українські мігранти прибули до Канади з території сучасної Івано-Франківської області в 1891-му році.

Нагадаємо, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Україна повинна мати можливість використовувати далекобійну зброю для запобігання російським ударам по цивільних об'єктах. Трюдо наголосив, що Канада «повністю підтримує Україну» в цьому питанні, попри погрози Москви щодо втягування НАТО в конфлікт.

Як повідомлялося, Канада має намір передати Україні сучасну систему ППО середнього радіуса Nasams на початку наступного року.

До слова, у рамках навчальної місії UNIFIER канадські інструктори навчають українських військових складним медичним навичкам.

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Теги: Верховна Рада парламент Канада

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