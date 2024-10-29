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Рада звільнила Костіна з посади генерального прокурора

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада звільнила Костіна з посади генерального прокурора
Перед своєю відставкою Костін прийшов до Верховної Рада зі звітом про роботу за час перебування на посаді
фото: Ярослав Железняк, Telegram

За відставку Генерального прокурора Костіна проголосували 255 депутатів

Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Андрія Костіна. За відставку генерального прокурора  проголосували 255 депутатів. Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк. 

Перед своєю відставкою Костін прийшов до Верховної Рада зі звітом про роботу за час перебування на посаді.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки трохи раніше також підтримав відповідне подання президента. За словами народного депутата з фракції «Голос» Ярослава Железняка, «за» проголосували 14 із 19 членів комітету.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 жовтня вніс до Верховної Ради подання про звільнення генерального прокурора Андрія Костіна.  «Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення А. Костіна з посади генерального прокурора. Представляти це подання на засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді Г. Михайлюк», – йдеться в поданні.

22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення»

Теги: Верховна Рада відставка Андрій Костін

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