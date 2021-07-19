США та Німеччина не дозволять Росії перетворити «Північний Потік-2» на зброю проти України – нардеп

Президент США та обидві палати Конгресу давно виступають проти проєкту «Північний Потік-2»

США та Німеччина докладуть максимальних зусиль, аби Росія не перетворила «Північний Потік-2» на зброю проти України. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

«США та Німеччина будуть спільно протидіяти агресивним діям Росії. Крім того, вони, по суті, висловили намір зробити все необхідне для того, щоб заважати Росії перетворити «Північний Потік-2» на зброю проти України», – зазначив голова Комітету.

Такий висновок Мережко зробив на підставі Вашингтонської декларації. «І хоча там Росія прямо не названа, але з тексту і контексту цілком зрозуміло, що йдеться саме про Росію», – підкреслив політик.

Тим часом, ексміністр Клімкін озвучив три проблеми «Північного потоку-2», які слід негайно владнати.

Нагадаємо, Вашингтон та Берлін продовжать секретні переговори щодо «Північного потоку-2», адже Конгресс США не задоволений тим, що глава Білого дому відклав санкцій.

До слова, президент Володимир Зеленський виступив проти будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

Також президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати свою суперечку щодо російського газопроводу «Північний потік-2», але погодилися з тим, що Москві не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для контролю сусідів.

Як вже повідомлялося, Меркель пригрозила «заходами» щодо РФ у разі порушення умови транзиту газу через Україну.

Крім того, США і Німеччина домовилися спільно захищати союзників від «агресії Росії».

Нагадаємо, раніше у Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години. Крім того, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.