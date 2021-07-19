Запуск «Північного потоку-2»: доля України залишається невизначеною

Пайфер: «Жоден з лідерів не надав конкретики, тому важко визначити, який захист та вигоду матиме Україна»

Пайфер: «Результат зустрічі Байдена з Меркель щодо «Північного потоку-2» став розчаруванням»

Після переговорів президента США Джо Байдена та німецької канцлерки Ангели Меркель щодо «Північного потоку-2» доля України, через яку здійснюється транзит газу, залишається невизначеною. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив колишній посол США в Україні (1998-2000 рр.), а нині старший аналітик Центру міжнародної безпеки і співпраці Стенфордського університету Стівен Пайфер.

«Жоден із лідерів не надав конкретики, тому важко визначити, який захист та вигоду матиме Україна (та інші транзитні країни), коли трубопровід почне постачати газ до Німеччини», – наголосив колишній посол США.

Пан Пайфер також додав, що «результат зустрічі Байдена з Меркель щодо «Північного потоку-2» став розчаруванням».

«З одного боку, Байден дав чітко зрозуміти, що США і Німеччина рішуче налаштовані не дозволити Росії використовувати енергоресурси з метою шантажу, водночас відзначивши, що створення двостороннього партнерства з питань клімату та енергоресурсів серед іншого вивчатиме, як посилити енергетичну безпеку в Центральній та Східній Європі», – зазначив аналітик.

Він зазначив, що канцлер Меркель повторила попередню заяву, що російський газ буде і надалі проходити через Україну навіть після введення в дію «Північного потоку-2». Однак «жоден із лідерів не надав конкретики, тому важко визначити, який захист та вигоду матиме Україна (та інші транзитні країни), коли трубопровід почне постачати газ до Німеччини».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступив проти будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

Також президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати свою суперечку щодо російського газопроводу «Північний потік-2», але погодилися з тим, що Москві не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для контролю сусідів.

Як уже повідомлялося, Меркель пригрозила «заходами» щодо РФ у разі порушення умови транзиту газу через Україну.

До слова, США і Німеччина домовилися спільно захищати союзників від «агресії Росії».

Нагадаємо, раніше у Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години. Крім того, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.