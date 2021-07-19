Байден і Меркель продовжать секретні переговори щодо «Північного потоку-2»

Хербст: «Якщо Німеччина і надалі не запропонує щось серйозне, зростатиме політична вразливість Байдена»

Вашингтон та Берлін продовжать секретні переговори щодо «Північного потоку-2», адже Конгресс США не задоволений тим, що глава Білого дому відклав санкцій. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив Директор Євразійського центру ім. Д. Патрічіу при Атлантичній раді США Джон Хербст.

«Якщо Німеччина і надалі не запропонує щось серйозне, зростатиме політична вразливість Байдена і йому буде важче призупиняти дію санкцій» – зазначив Хербст.

Він вважає, що президент США Джо Байден зробив велику поступку Меркель, призупинивши дію санкцій проти Nordsteam AG і Маттіаса Ворнінга, навіть при тому, що він вважає цей проєкт поганим. «Тим часом, Меркель не запропонувала нічого істотного у відповідь, щоб зменшити шкоду цього проєкту, особливо Україні і тому вони не досягли жодної угоди» – резюмував експерт.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати свою суперечку щодо російського газопроводу «Північний потік-2», але погодились з тим, що Москві не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для примушення сусідів.

Як вже повідомлялося, Меркель пригрозила «заходами» для РФ у разі порушення транзиту газу через Україну.

Також США і Німеччина домовилися спільно захищати союзників від «агресії Росії».

Нагадаємо, раніше у Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години. До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.