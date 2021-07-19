Ексміністр Клімкін озвучив три проблеми «Північного потоку-2», які слід негайно владнати

Клімкін вважає, що доля «Північного потоку-2» напряму залежить від європейської енергетичної безпеки

Проблема запуску «Північного потоку-2» для України полягає у тому, що наша держава не бере безпосередньої участі у процесі переговорів. Про це заявив в коментарі «Главкому» ексміністр закордонних справ України, експосол України в Німеччині Павло Клімкін.

«Реальна проблема для нас полягає в тому, що ми не перебуваємо в процесі. Іншими словами, за столом, за яким обговорюють питання, що стосуються нас»,– вважає Клімкін.

Тому, за словами експосла Клімкіна, насамперед, потрібно домовитись про те, як і в якому форматі буде обговорюватися питання «Північного потоку-2». «Спочатку обговорювати як, а потім – про що. Якщо ми не знаємо як, то нас постійно будуть обходити і вирішуватимуть наші проблеми без нас. І наше прохання до Байдена мало полягати в тому, щоб нас залучали до переговорів. І Байден міг, щонайменше, сказати після закінчення переговорів з Меркель, що необхідно дослуховуватись до думки всіх фундаментально зацікавлених сторін і в плані безпеки, і в плані економіки. Звісно, завжди потрібно знаходити компроміси, але обов’язково, щоб до нас дослуховувались і ми мали можливість завжди висловити свою думку. Ось це, як на мене, перше, що мало піти від Байдена до Меркель. А цього я, на жаль, не відчув під час цього візиту» – наголосив Клімкін.

Також Клімкін відзначив, що доля «Північного потоку-2» напряму залежить від європейської енергетичної безпеки. «Я не відчув чіткого бачення, що європейська енергетична безпека – це питання номер один. А саме, що від правил європейської енергетичної безпеки залежатиме те, що буде з «Північним потоком-2». Натомість, зараз обговорюється цей потік. Мовляв, давайте знайдемо якесь унікальне рішення для нього, а потім усе інше. А це принципово неправильно», – зазначив ексміністр.

Клімкін нагадав про необхідність побудови системи гарантій для України. «Я не бачу, яким чином буде побудована система гарантій для України. Адже Путіну ніхто не вірить. Це можуть бути європейські гарантії, на чому якраз наполягає Вашингтон. І я, наприклад, не розраховував би тут тільки на німецьку політику, потрібно виробити таку політику на рівні ЄС. Якщо таких гарантій не буде, тоді нам треба розмовляти з Польщею та іншими країнами, щоб вони подавали позови і затягували далі введення в експлуатацію «Північного потоку-2».

Тут також є важливим розуміння того, як це питання сприймають американці. Загалом, названі мною три моменти є ключовими», – резюмував експосол.

До слова, президент Володимир Зеленський виступив проти будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

Також президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати свою суперечку щодо російського газопроводу «Північний потік-2», але погодилися з тим, що Москві не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для контролю сусідів.

Як вже повідомлялося, Меркель пригрозила «заходами» щодо РФ у разі порушення умови транзиту газу через Україну.

Крім того, США і Німеччина домовилися спільно захищати союзників від «агресії Росії».

Нагадаємо, раніше у Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години. Крім того, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.