Радник Офісу президента розповів, які дії пришвидшать справу з Коломойським

Нардеп Лещенко вважає, що доречно було би віддати Коломойського США

Радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко вважає, що Україна має видати бізнесмена Ігоря Коломойського Сполученим Штатам. Про це він сказав в інтерв'ю ютуб-проєкту Breakfast Show.

«Оскільки Коломойський знаходиться під слідством у США, йому висунуто три цивільних позови про конфіскацію майна в рамках розслідування ФБР, з високим ступенем вірогідності йому вже висунуто й кримінальне обвинувачення.

Оскільки Коломойський свого часу зробив вибір на користь громадянства Ізраїлю, громадянства Кіпру, то для того, щоб він постав перед правосуддям, його логічно видати Америці. Українські суди будуть набагато повільнішими за американські, особливо враховуючи його (Коломойського – ред.) корупційні зв'язки, практичний вплив, медіа і так далі.

На мій погляд, його краще віддати Америці, нехай вона швидко проведе судове слідство і поставить крапки над «і», засудить його, якщо вважатиме за потрібне, до тюремного ув'язнення, а гроші конфісковані будуть передані українському народу, як тим, хто постраждав від нього», – вважає Лещенко.

За його словами, це його особиста думка, а не офіційна позиція Офісу президента.

Лещенко додав, що не може підтвердити позбавлення Коломойського українського громадянства, хоча, за його словами, заяви бізнесмена Геннадія Корбана про вилучення його українського паспорту «опосредковано підтверджують наявність такого указу, в якому вони фігурують разом».

Зазначимо, що Ігор Коломойський із початку повномасштабної війни, як і майже всі три останніх роки, перебуває в Україні. Він фігурує у розслідуванні ФБР стосовно можливого виведення коштів із «Приватбанку», а тому не залишає країну, щоб не бути екстрадованим до США.

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