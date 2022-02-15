Коломойський вважає, що телеведуча Мосійчук може піти в президенти

Ігор Коломойський вважає, що Наталія Мосійчук здатна конкурувати з Володимиром Зеленським за президентське крісло

Президентські перспективи журналіста Дмитра Гордона Коломойський оцінює більш стримано

Відомий український політик та бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що на майбутніх президентських виборах скласти гідну конкуренцію Володимиру Зеленському могла би телеведуча токшоу «Право на владу», що виходить на телеканалі Коломойського «1+1», Наталія Мосійсук. Таку думку Коломойський висловив в інтерв’ю «Українській Правді».

«Ну це добрий був би батл. Я просто не думаю, що вона пішла б з точки зору боротьби із Зеленським», – зазначив Ігор Коломойський.

Проте політик припустив, що Наталія Мосійсук все-таки може прийняти рішення балотуватися у президенти на наступних виборах.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи розмовляв він із Наталією Мосійчук щодо перспектив балотування у президенти, Коломойський наголосив, що такої розмови ніколи не було, а щойно озвучена ним ідея поки є суто гіпотетичною і базується на тому, що Наталія Мосійчук має стовідсоткову впізнаваність в українському суспільстві.

Також Коломойський жартома пояснив, чому не вважає вдалою ідею участі у президентських виборах відомого журналіста та телеведучого Дмитра Гордона, який також є досить впізнаваною особою.

«Все-таки обличчя, прізвище... Два євреї поспіль... Потрібна пауза (сміється). Думаю, толерантнішої країни, ніж у нас, у світі немає. Але щоби перебору теж не було», – зазначив Коломойський.

Також Коломойський назвав деолігархізацію Зеленського вигідною для себе.

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