Команда Зеленського вже відмовилася від популізму в своїх діях

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виборцям Зеленського можуть не сподобатися такі дії його команди. Але їм, дійсно, нічого вже не винні

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Кстати, для корректности можно сделать комплимент Зеленскому.

За последние 24 часа прозвучало

Все это приятно читать и слышать. Таким образом, пока что ключевые риски не подтверждаются. Первичные признаки адекватности пока в наличии. Хотя ключевой, конечно же, останется вопрос Приватбанка и наличия политической воли отстаивать тут вопрос национальных интересов. Также пока нет ответа на вопросы, будет ли активно проталкиваться налоговая амнистия и налог на выведенный капитал, которые противоречат программе с МВФ.

Это что касается рисков. Что же до возможностей, то бизнес озвучил очень четко свои ожидания.

первый шаг – подача на посты Генерального прокурора и главы СБУ, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связи с олигархами или большим бизнесом.

второй шаг – презентация плана реформ правохранительных органов с целью снижения давления на бизнес. Фактически речь идет о создании службы финансовых расследований.

третий шаг – перезапуск НАЗК и САП и поддержка НАБУ

четвертый шаг – обеспечение макроэкономической стабильности, включая подписание меморандума МВФ. Публичная поддержка независимости Нацбанка и политики низкого бюджетного дефицита

пятый шаг – защита и продолжение структурных реформ, уже начатых в предыдущие годы, но не ограниченные этим списком: реформа публичных закупок, продолжение автоматического возврата НДС и дерегуляции, реформа налоговой и таможни, медицинская реформа

развитие структурных реформ и и поддержка, в том числе публичная поддержка и инициация законодательных изменений, начиная с рынка земли и проведения большой приватизации с возможностью использования британского права

обеспечения независимости рыночных регуляторов, Антимонопольного комитета, национальной комиссии, осуществляющей регулирования в сфере энергетики и комунальных услуг

И да, уже сделанные заявления не соответствуют ожиданиям избирателей. Но это ведь проблемы избирателей, которые сами себе что-то придумали и не задавали вопросов. Им теперь, действительно, ничего не должны.

Джерело: блог Сергія Фурси

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