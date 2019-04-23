Команда Зеленського вже відмовилася від популізму в своїх діях
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Розсилка
Виборцям Зеленського можуть не сподобатися такі дії його команди. Але їм, дійсно, нічого вже не винні
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Кстати, для корректности можно сделать комплимент Зеленскому.
За последние 24 часа прозвучало
- тарифы не будут снижать. А это хорошо, потому что значит популизм закончился на этапе выборов и в этой части программе МВФ ничего не угрожает, с одной стороны, а с другой в украинскую газовую систему не вернут коррупцию, порождённую большой разницей в ценах. Были опасения, что эту тему попробуют раскручивать перед выборами.
- главу НБУ никто не собирается отставлять, потому что ему 7 лет работать, а значит институт независимости НБУ имеет уважение, что является ключевым элементом сотрудничества с МВФ и гарантирует нормальную работу регулятора. Важно, что это было сказано непосредственно избранным президентом. Были опасения, что влияние «дяди» приведет к давлению на НБУ. Впрочем, хотелось бы чтобы тема аудита тут была окончательно закрыта.
- команда готовит в том числе законопроект по «незаконному збагаченню», это важно, потому что это самое незаконное обогащение ключевая нынче проблема во взаимоотношении с МВФ и без нее нам не видать следующего транша. Понимание необходимости этого изменения очень радует. Как и понимание того, что президент играет важную роль в сотрудничестве с МВФ и на него ложится ответственность за то, чтобы это сотрудничество не прервалось.
- доктор Комаровский фактически дезавуировал атаку на реформу Супрун. Что важно само по себе.
- невозможность быстрого завершения войны. Это позитив, потому что войну можно было бы завершить быстро только в случае капитуляции. Если от этого обещания отказываются, то значит вероятность сдачи интересов страны, например принимая озвученный план Медведчука, уменьшается.
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Все это приятно читать и слышать. Таким образом, пока что ключевые риски не подтверждаются. Первичные признаки адекватности пока в наличии. Хотя ключевой, конечно же, останется вопрос Приватбанка и наличия политической воли отстаивать тут вопрос национальных интересов. Также пока нет ответа на вопросы, будет ли активно проталкиваться налоговая амнистия и налог на выведенный капитал, которые противоречат программе с МВФ.
Это что касается рисков. Что же до возможностей, то бизнес озвучил очень четко свои ожидания.
- первый шаг – подача на посты Генерального прокурора и главы СБУ, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связи с олигархами или большим бизнесом.
- второй шаг – презентация плана реформ правохранительных органов с целью снижения давления на бизнес. Фактически речь идет о создании службы финансовых расследований.
- третий шаг – перезапуск НАЗК и САП и поддержка НАБУ
- четвертый шаг – обеспечение макроэкономической стабильности, включая подписание меморандума МВФ. Публичная поддержка независимости Нацбанка и политики низкого бюджетного дефицита
- пятый шаг – защита и продолжение структурных реформ, уже начатых в предыдущие годы, но не ограниченные этим списком: реформа публичных закупок, продолжение автоматического возврата НДС и дерегуляции, реформа налоговой и таможни, медицинская реформа
- развитие структурных реформ и и поддержка, в том числе публичная поддержка и инициация законодательных изменений, начиная с рынка земли и проведения большой приватизации с возможностью использования британского права
- обеспечения независимости рыночных регуляторов, Антимонопольного комитета, национальной комиссии, осуществляющей регулирования в сфере энергетики и комунальных услуг
И да, уже сделанные заявления не соответствуют ожиданиям избирателей. Но это ведь проблемы избирателей, которые сами себе что-то придумали и не задавали вопросов. Им теперь, действительно, ничего не должны.
Джерело: блог Сергія Фурси