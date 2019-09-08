Разумков назвав звільнення бранців Кремля ще одним днем національної гідності



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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков Фото: Главком

«Ми вчергове побачили, що немає нічого неможливого, якщо на це є політична воля», - зазначив Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав звільнення 35-ти українців ще одним днем національної гідності.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Нарешті українці, які так довго були в полоні, повернулися на рідну землю. Сьогодні - ще один день національної гідності. Ми вчергове побачили, що немає нічого неможливого, якщо на це є політична воля. Ще раз вітаю всіх нас і пишаюся Україною!», - написав Разумков.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Також у суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.