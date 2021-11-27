Разумков розповів, на які питання не дав відповіді Зеленський

«Суспільство повинно бути впевнене, що влада розуміє, що вона буде робити у будь-який непростий момент»

Попри те, що президент України Володимир Зеленський влаштував пресмарафон та кілька годин поспіль спілкувався із журналістами, він не дав відповіді на чимало питань, котрі сьогодні турбують суспільство. Про це заявив колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера». Він, зокрема, зазначив, що президент «повинен бути відкритим, зрозумілим, передбачуваним, людиною, яка вселяє надію і дає відповіді на складні питання, що стоять перед країною».

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За словами Дмитра Разумкова, Володимир Зеленський не відповів, чи готова сьогодні Україна до можливої агресії з боку Росії

«Суспільство повинно бути впевнене, що влада розуміє, що вона буде робити у будь-який непростий момент розвитку нашої держави», – пояснив свою думку ексспікер.

Не прояснив Зеленський і ситуацію із вагнерівцями, вважає Разумков.

«Питання чи була зрада, чи не було. Президент повинен на це дати відповідь. Чи давалися відповідні доручення, чи ні. Чи є у Єрмака такі самі повноваження, як у президента, він наділений повноваженнями президентом України і може їх передавати далі», – сказав колишній очільник парламенту.

Крім того, українців також турбують питання економіки, енергетичної безпеки, тарифної політики.

«Ми сьогодні заходимо у дуже непростий сезон. Я нікого не хочу лякати, але починаючи з жовтня ми розуміємо, що ця зима для нас усіх буде непроста. Багато чинників на це впливає – і «Північний потік – 2», і Російська Федерація, і внутрішня некомпетентність окремих представників влади, які не виконали свою функцію, не забезпечили необхідною кількістю енергетичних ресурсів державу для проходження опалювалювального сезону. І багато інших речей, які ми сьогодні, на жаль, не почули у великому довгому марафоні президента», – підсумував Разумков.

Раніше колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що його обурило у використанні Зеленським рятувальних вертольотів.

Як відомо, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.

Згодом Ахметов заявив, що інформація президента про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою.

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