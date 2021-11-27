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    Не як таксі: Аваков розповів, що його обурило у використанні Зеленським рятувальних вертольотів

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    Аваков розкритикував Зеленського за використання рятувальних вертольотів для польоту в Карпати - Не як таксі: Аваков розповів, що його обурило у використанні Зеленським рятувальних вертольотів

    Аваков розкритикував Зеленського за використання рятувальних вертольотів для польоту в Карпати

    Фото з відкритих джерел

    Ексміністр внутрішніх справ розповів, в яких випадках президент може використовувати державні вертольоти

    Президент України має право користуватися державними бортами у надзвичайних ситуаціях, навчаннях чи спеціальних ситуаціях, але не як таксі. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна» заявив ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    Ексміністр додав, що такими бортами він сам із Володимиром Зеленським неодноразово літав і вздовж лінії фронту, і під час пожеж.

    «З Андрієм Єрмаком ми літали в Житомирську область на пожежі. І щоразу це обґрунтовано. Тобто чи може виділяти ДСНС або Нацгвардія такі гелікоптери? Так, може для виконання державних функцій. Але що тут було – це відповідальність тих людей, які цей борт замовили. Якщо це таксі – це обурливо», – сказав Аваков.

    Нагадаємо, Арсен Аваков вважає, що конфлікт керівництва держави із бізнесменом Рінатом Ахметовим у поточних соціально-економічних реаліях може сильно нашкодити чинній владі, а його реальні причини полягають не у підготовці «державного перевороту» а у кричущій некомпетентності чинного керівництва держави.

    Як відомо, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.

    Згодом Ахметов заявив, що інформація президента про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою.

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    Теги: таксі Арсен Аваков ДСНС Нацгвардія переворот
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    Не як таксі: Аваков розповів, що його обурило у використанні Зеленським рятувальних вертольотів