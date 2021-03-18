Разумков прогнозує, що Рада підтримає денонсацію «Харківських угод»

Для спікера парламенту «дивно» що закон про ратифікацію «Харківських угод» досі чинний

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що парламент дуже ймовірно підтримає законопроєкт про денонсацію «Харківських угод».

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

«Фактично Російська Федерація окупувала Крим, і дивно, коли такий закон (про ратифікацію «Харківських угод», – ред.) зберігається», – заявив спікер Ради.

Він також додав, що особисто підтримає законопроєкт.

Говорячи про перспективи ухвалення ініціативи, він зазначив, що «є велика ймовірність, що необхідну кількість голосів буде набрано».

Як відомо, у Верховній Раді запропонували законодавчо денонсувати Угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України («Харківські угоди»).

Автори законопроєкту – нардепи від фракції «Слуга народу» Олександр Аліксійчук та Олег Дунда.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані «Харківські угоди» про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ.

Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за «Харківські угоди».

12 березня головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки.

У вівторок, 16 березня, СБУ провела обшуки у парламенті, уряді, МЗС і РНБО, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих Харківських угод.