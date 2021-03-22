«Євросолідарність» озвучила умови скликання позачергового засідання Ради

Фракція «Європейська солідарність» назвала питання, які мають розглядатися на позачерговому засіданні парламенту

Фракція «Європейська солідарність» готова взяти участь у позачерговому засіданні Верховної Ради за умови винесення на розгляд депутатів низки важливих питань. Про це йдеться в заяві «Євросолідарності».

В першу чергу йдеться про те, аби заслухати представників влади про стратегію подальшої боротьби з пандемією та нездатність забезпечити країну вакцинами. «Cтаном на сьогодні вони спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для того, щоби зробити щеплення максимум 250 тисячам осіб. Це не охоплює й відсотка населення. Це – провал, результат дилетантизму та непрофесійності зеленої команди, які вже коштували життя понад тридцяти тисячам українців», – зазначили у фракції.

«Європейська солідарність» нагадала, що вимагає розглянути проблему боротьби з коронавірусом на засіданні РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій.

Крім того, «Євросолідарність» вважає, що на розгляд позачергового засідання парламенту мають бути винесені питання про створення ТСК із розслідування державної зради при передачі Росії таємної інформації щодо спецоперації із затримки «вагнерівців»; законопроекти «Європейської солідарності» щодо протидії російській пропаганді та покарання за колабораціонізм. «Щодо останнього, ми не наполягаємо на авторстві і готові оформити його як спільну ініціативу із «Слугами народу», – зазначили у фракції.

«Нарешті, логічним результатом розгляду недільних подій біля Офісу президента на Банковій могло би стати голосування за ініційовану нами постанову про припинення політично вмотивованих репресій. Більшість учасників поводилися мирно, і немає жодних підстав за обличчя цього протесту видавати тих, хто вдався до хуліганства. Нас не було серед ініціаторів акції, але усім зрозуміло, що справа Стерненка стала політичною і тому потребує політичних рішень для розрядки ситуації. Владі слід більше уваги приділяти боротьбі з Путіним, а не шукати на кожній акції візитівку Порошенка», – сказано в заяві «ЄС».

«Євросолідарність» також констатувала, що «влада явно завищила вартість «прибирання» на Банковій і навіть в цьому шукає корупційний зиск, як справжні гігантомани «Великого крадівництва». «Клінінгові компанії оцінюють вартість робіт в 50-70 тисяч гривень, а далеко не в два мільйони, згідно калькуляції Офісу», – зазначили в «ЄС».

Нагадаємо, у Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю офісу та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили в Управлінні державної охорони, правоохоронці у ситуацію не втручались, щоб не допустити прокацій.

Народні депутати від фракції пропрезидентської партії «Слуга народу» вимагають провести позачергове засідання Верховної Ради, на якому дати оцінку подіям на Банковій.