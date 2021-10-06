Разумков заявив про тиск з боку адміністрації Зеленського

Депутатів, які не бажають голосувати за його відставку, викликають до офісу президента, зазначив Разумков

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив про тиск з боку адміністрації президента Володимира Зеленського.

За словами політика, депутатів, які не бажають голосувати за його відставку, викликають до офісу президента, де розповідають, «що потрібно робити в парламенті». Конкретних імен депутатів політик наводити не став.

«Я погано ставлюся до того, що депутатів, які не хочуть голосувати за мою відставку, сьогодні викликають в ті чи інші будівлі, наприклад, на Банкову (на вулиці Банкова знаходиться офіс президента – ред.), і починають їм розповідати, як і що треба робити в парламенті. Це нормально? Ми з такими принципами йшли, з такими підходами?» – заявив Разумков.

Також Разумков прокоментував свою можливу відставку.

«Відбувається те, що відбувається. Фракція «Слуга народу« вирішила відкликати з посади голову Верховної Ради. Це регламентна норма, вони мають на це право. Ми можемо говорити про методи, які для цього використовуються, але це їх право, їх совість... Щодо мене – я своїх позицій не змінюю. Я як приходив з базовими цінностями в 2019 році, з такими сьогодні й залишаюсь», – заявив він.

Питання відставки спікера буде розглядатися Верховною Радою у четвер, 7 жовтня. Разумков в ході брифінгу заявив, що процедура його звільнення з посади ведеться не за регламентом.

Як вже відомо, Верховна Рада України може розглянути питання призначення нового спікера парламенту 8 жовтня. «Слуги народу» планують визначитися з кандидатурою на засіданні фракції завтра, після голосування за відставку чинного голови Ради Дмитра Разумкова.

До слова, 6 жовтня Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Додамо, що свого часу, у березні 2020 року, Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту.

Нагадаємо, на пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту. Розгляд питання про відкликання Разумкова з посади голови Ради має відбутися в четвер, 7 жовтня.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.