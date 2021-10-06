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    «Слава Богу!»: Шмигаль зрадів через відключений мікрофон опозиційного нардепа (відео)

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    На засіданні уряду Дениса Шмигаля &laquo;підвів&raquo; невимкнений мікрофон - «Слава Богу!»: Шмигаль зрадів через відключений мікрофон опозиційного нардепа (відео)

    На засіданні уряду Дениса Шмигаля «підвів» невимкнений мікрофон

    скріншот з відео

    Прем'єр-міністр забув вимкнути мікрофон і вголос подякував Богу за технічні неполадки, приховуючи сміх

    На засіданні уряду 6 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль забув вимкнути мікрофон і вголос подякував Богу за технічні неполадки з мікрофоном під час зв'язку з нардепом Олексієм Гончаренком. Відео опублікував Telegram-канал Perepichka News.

    «Слава Богу!», – саме так відреагував Денис Шмигаль, коли нардеп Олексій Гончаренко не зміг підключитися на засідання через поганий зв'язок», – йдеться у підписі до відео.

    Повідомляється, що прем'єр-міністр забув вимкнути мікрофон і вголос подякував Богу за технічні неполадки, приховуючи сміх.

    До слова, в уряді похизувалися рекордними зарплатами в Україні.

    Також уряд визнав, що за рік ціни на окремі продукти в Україні виросли на 70-75%

    Нагадаємо, раніше прем’єр Шмигаль заявив, що держава готова надати фінансову підтримку місцевим бюджетам для успішного проходження опалювального сезону, але мери міст мають узяти на себе відповідальність за незмінність тарифів для людей.

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    Теги: Кабмін Європейська солідарність депутат Олексій Гончаренко політика уряд Денис Шмигаль
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    «Слава Богу!»: Шмигаль зрадів через відключений мікрофон опозиційного нардепа (відео)