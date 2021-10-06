«Слава Богу!»: Шмигаль зрадів через відключений мікрофон опозиційного нардепа (відео)

Прем'єр-міністр забув вимкнути мікрофон і вголос подякував Богу за технічні неполадки, приховуючи сміх

На засіданні уряду 6 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль забув вимкнути мікрофон і вголос подякував Богу за технічні неполадки з мікрофоном під час зв'язку з нардепом Олексієм Гончаренком. Відео опублікував Telegram-канал Perepichka News.

«Слава Богу!», – саме так відреагував Денис Шмигаль, коли нардеп Олексій Гончаренко не зміг підключитися на засідання через поганий зв'язок», – йдеться у підписі до відео.

Повідомляється, що прем'єр-міністр забув вимкнути мікрофон і вголос подякував Богу за технічні неполадки, приховуючи сміх.

До слова, в уряді похизувалися рекордними зарплатами в Україні.

Також уряд визнав, що за рік ціни на окремі продукти в Україні виросли на 70-75%

Нагадаємо, раніше прем’єр Шмигаль заявив, що держава готова надати фінансову підтримку місцевим бюджетам для успішного проходження опалювального сезону, але мери міст мають узяти на себе відповідальність за незмінність тарифів для людей.