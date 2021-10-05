Гучна відставка. Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука

Верховна Рада відсторонила голову парламенту Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні

Верховна Рада відсторонила голову парламенту Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні

Разумков: «Будь-яке порушення закону – це погано для влади»

Коли влада починає діяти з порушенням закону, то створює небезпеку насамперед для себе самої. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу у Раді.

«Багато людей іде з різних відомств, з різних посад. Мені б хотілося бачити державну інституцію в цілому набагато сильнішою. Будь-яке порушення закону – це погано для влади. Потім її можуть звинуватити (в узурпації – ред.)», – наголосив Разумков.

Спікер парламенту також дав оцінку професійним діям свого першого заступника Руслана Стефанчука.

«Віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк – високопрофесійна кваліфікована людина. Щодо першого віце-спікера… Для мене показовим було останнє голосування з грубими порушеннями регламенту щодо законопроєкту про олігархів. Знати та виконувати регламент – це не завжди однакові речі», – зазначив Разумков.

На пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту. Розгляд питання про відкликання Разумкова з посади голови Ради має відбутися в четвер, 7 жовтня.

Минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його перший заступник Руслан Стефанчук хоче обійняти посаду спікера парламенту.

За інформацією джерел «Главкома», найбільші шанси посісти місце першого віце-спікера після внутрішньофракційних праймеріз – у голови партії «Слуг народу» Олександра Корнієнка. ‌