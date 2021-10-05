Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки

Разумков: «Планую велику команду»

Після своєї відставки з посади голови Верховної Ради Дмитро Разумков не збирається складати руки, а планує зібрати велику команду та продовжити роботу над виконанням обіцянок, які дали «слуги» у 2019 році. Про це Разумков заявив під час брифінгу у Верховній Раді.

«Я буду працювати далі. Посада – це інструмент. Звичайно, без посади голови Верховної Ради це буде важче робити. А може, і ні. Тому що ти себе відчуваєш людиною, яка повертається до 19 року... Працювати я буду так само багато. Сили є, час є, команда – буде і будемо рухатися вперед. Нам треба багато всього ще зробити з тих реальних обіцянок, які ми давали людям. Планую велику команду», – уточнив Разумков.

Нагадаємо, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

На пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту. Розгляд питання про відкликання Разумкова з посади голови Ради має відбутися в четвер, 7 жовтня.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Нагадаємо, Рада не підтримала відсторонення Стефанчука від ведення засідань.

Також, напередодні Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади спікера.