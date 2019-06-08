Вибори до Ради: депутатів-мажоритарників шокують останні соціологічні опитування

Сергій Лещенко Народний депутат України (БПП)

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Ківалов

Схоже, що українська політика знаходиться напередодні грандіозного переділу

Социологи рассказывают удивительные вещи о нынешних выборах.



Многие соратники Януковича, депутаты-мажоритарщики просто в шоке. Капец подкрался незаметно. Кандидат без имени, но просто от партии Слуги народа в южных областях со старта кампании может иметь рейтинг 40-50 процентов. Это удивительный результат.



При чем многие регионалы, которые засевали округа на юге, в том числе в Одессе, просто в отчаянии. Например, тот же Кивалов всегда побеждал с результатом 20 процентов с хвостиком - за счет студентов юридической академии по Одессе. А теперь кандидат «ноу-нейм» от Слуги народа имеет в Одессе 40 процентов!



По Киеву бренд Слуги народа со старта дает 15-20 процентов. УДАР как бренд сдулся в столице до 4 процентов. Виталий Кличко еще держит пальму первенства, он - номер один в рейтинге мэров с результатом 25 процентов. Но руководитель канала 1+1 Александр Ткаченко как возможный кандидат в мэры Киева от Слуги народа без кампании, просто со старта имеет рейтинг 17 процентов.



Похоже, украинская политика накануне грандиозного передела. Это если выборы будут 21 июля, потому что ситуация до сих пор не прояснилась.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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