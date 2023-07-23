РФ знищила культові місця Одеси, які перебувають під охороною ЮНЕСКО: Кулеба зверунвся до світу

Дмитро Кулеба: «Найбільша в історії атака на великий порт, життєво важливий для світової продовольчої безпеки»

Міністр наголосив, що світ повинен засудити злочин росіян.

Найбільша в історії атака на великий порт в Одесі є атакою на світове співтовариство. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр наголосив, що світ повинен засудити злочин росіян.

Глава МЗС зазначив, що росіяни цієї ночі атакували культові місця Одеси, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Крім того, окупанти обстрілюють порт, загрожуючи продовольчій безпеці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Найбільша в історії атака на великий порт, життєво важливий для світової продовольчої безпеки, є атакою на все світове співтовариство. Я закликаю всі держави та організації засудити цей варварський військовий злочин», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.