Головна Країна Політика
search button user button menu button

РФ знищила культові місця Одеси, які перебувають під охороною ЮНЕСКО: Кулеба зверунвся до світу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ знищила культові місця Одеси, які перебувають під охороною ЮНЕСКО: Кулеба зверунвся до світу
Дмитро Кулеба: «Найбільша в історії атака на великий порт, життєво важливий для світової продовольчої безпеки»
фото з відкритих джерел

Міністр наголосив, що світ повинен засудити злочин росіян.

Найбільша в історії атака на великий порт в Одесі є атакою на світове співтовариство. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що світ повинен засудити злочин росіян.

Глава МЗС зазначив, що росіяни цієї ночі атакували культові місця Одеси, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Крім того, окупанти обстрілюють порт, загрожуючи продовольчій безпеці.

«Найбільша в історії атака на великий порт, життєво важливий для світової продовольчої безпеки, є атакою на все світове співтовариство. Я закликаю всі держави та організації засудити цей варварський військовий злочин», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

Читайте також:

Теги: окупанти міністр Одеса обстріл ЮНЕСКО злочин Дмитро Кулеба собор росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

РФ знищила культові місця Одеси, які перебувають під охороною ЮНЕСКО: Кулеба зверунвся до світу
РФ знищила культові місця Одеси, які перебувають під охороною ЮНЕСКО: Кулеба зверунвся до світу
«За Одесу обовʼязково буде відповідь»: Зеленський відреагував на обстріл міста
«За Одесу обовʼязково буде відповідь»: Зеленський відреагував на обстріл міста
Обстріл Одеси: Данілов назвав мету РФ та пообіцяв належну відповідь
Обстріл Одеси: Данілов назвав мету РФ та пообіцяв належну відповідь
Зеленський провів телефонну розмову з секретарем НАТО Столтенбергом
Зеленський провів телефонну розмову з секретарем НАТО Столтенбергом
Відновлення зернової угоди і зброя для України: виступ Зеленського на Aspen Security Forum
Відновлення зернової угоди і зброя для України: виступ Зеленського на Aspen Security Forum
«У президента іншого виходу не було». Микита Потураєв про відставку міністра культури
«У президента іншого виходу не було». Микита Потураєв про відставку міністра культури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
209K
Україна та Польща. Путін дає нам шанс
63K
Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик
31K
«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)
30K
Українські моряки завдали ворогові влучного удару
22K
У Росії несподівано вмер 40-річний бізнесмен, що виробляв системи прослушки для ФСБ
20K
Що тепер скаже Онуфрій?

Новини

Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Сьогодні, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту