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Били із підводного човна, застосували балістику: ЗСУ повідомили особливості удару по Одесі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Били із підводного човна, застосували балістику: ЗСУ повідомили особливості удару по Одесі
Внаслідок обстрілу серйозні ушкодження отримав Спасо-Преображенський кафедральний собор
фото: пресслужба ДСНС

Окупанти використали близько двох десятків ракет п’ять видів різного базування

У ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

«Серед ночі знов пролунав сигнал тривоги. Ми спостерігали активність і тактичної, і стратегічної авіації. Саме з застосуванням стратегічної авіації ворог випустив ракети Х-22, долучились і берегові ракетні комплекси типу «Бастіон», які випустили «Онікс» і «Іскандери», які били по Одеській області «Іскандерами» типу «К» і «М». Тобто цього разу ворог застосував і балістику», – розповіла вона.

Також, за словами Гуменюк, окупанти застосували ракети типу «Калібр» з підводного човна, який чергував на бойовому курсі, при чому, як зазначила спікер, «значну частину ракет вдалося знищити».

За даними Гуменюк, окупанти використали близько двох десятків ракет п’ять видів різного базування.

Вона зазначила, що на жаль є влучання, вони прийшлись в портову інфраструктуру, «те, що і було пріоритетом ворога».

«Але враховуючи, наприклад, похибку ракет Х-22, зрозуміло, що під удар потрапили райони міста, які прилягають до порту. А також були влучання у більш віддалені райони, там де все ж таки приватний сектор і абсолютно не спостерігається жодного війського об’єкту. Постраждали і багатоквартирні будинки», – перелічила вона.

Серед людей, як додала Гуменюк є втрати та поранені.

«Охоронець приватного закладу (загинув, - «Главком»), одну жінку рятувальникам вдалося деблокувати, тому що завали були дуже потужними, вогнеборці вогонь дуже швидко ліквідували, хоча горіло одразу в декількох місцях міста. 19 людей за уточненими даними отримали поранення, звернулися по медичну допомогу, 14 людей були шпиталізовані, серед них троє дітей. Всього дітей постраждало 4, тому що удари прийшлися на житлові будинки», – розповіла вона.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

Зокрема через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури. 

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Теги: окупанти ворог поранення Одеса обстріл війна

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