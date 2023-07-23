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«За Одесу обовʼязково буде відповідь»: Зеленський відреагував на обстріл міста

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«За Одесу обовʼязково буде відповідь»: Зеленський відреагував на обстріл міста
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Глава держави зазначив, що усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога

Російські загарбники обов'язково отримають відповідь за ракетну атаку проти мирних міст України. Про це повідомив президент Україна Володимир Зеленський.

«Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь», – заявив Зеленський.

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Як відзначив президент, наразі усім постраждалим внаслідок нічної атаки ворога надається необхідна допомога. «Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло», – додав президент.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

Зокрема через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури. 

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Теги: окупанти Одеса Володимир Зеленський Україна президент війна

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