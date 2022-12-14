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Залужний провів перемовини з керівником сил НАТО в Європі Каволі: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний провів перемовини з керівником сил НАТО в Європі Каволі: деталі
Військові обмінялися оцінками стратегічної ситуації
фото: з відкритих джерел

Залужний: «Сили оборони готуються до різних сценаріїв» 

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні, 14 грудня, провів перемовини  з керівником сил НАТО в Європі Крістофером Каволі. Про це Залужний написав у Твіттері.

«Ми обмінялися оцінками стратегічної ситуації з  керівником сил НАТО в Європі генералом Крістофером Дж. Каволі. Ми обговорили наші потреби в зброї та техніці. Намагаючись стабілізувати ситуацію на сході, України.  Сили оборони готуються до різних сценаріїв», - написав Залужний.

Валерій Залужний вирішив підтримати авторок скандального еротичного календаря, який створили, аби зібрати кошти для ЗСУ. Як повідомила шеф-редакторка 5-го каналу Ірина Герасимова, вони зустрілися з Головнокомандувачем і той розписався на кількох примірниках календаря.

Нагадаємо, триває 294  доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.  Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та сім  ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області. 

Теги: війна Валерій Залужний Костянтинівка

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