Залужний провів розмову із французьким колегою генералом Бюркаром: деталі

Головнокомандувач подякував Франції за підтримку та військову допомогу

Залужний: «Наголосив на масованому застосуванні противником ракет та безпілотників по цивільним обʼєктам»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром. Військові обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони України, а також ситуацію на фронті.

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«Наголосив на масованому застосуванні противником ракет та безпілотників по цивільним обʼєктам, що беззаперечно актуалізує питання посилення протиповітряної оборони України», – написав Залужний у Telegram.

Головнокомандувач подякував Франції за підтримку та військову допомогу.

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Нагадаємо, триває 288-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків.