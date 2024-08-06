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Росія перекинула до Ірану ракети і комплекси РЕБ

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія перекинула до Ірану ракети і комплекси РЕБ
фото з відкритих джерел

Йдеться, ймовірно, про оперативні ракетні комплекси«Іскандер» та комплекси радіоелектронної боротьби «Мурманск-БН» 

Ізраїльська служба новин «14 каналу» повідомила про екстрену передачу Росією додаткової зброї Ірану, ймовірно, оперативних ракетних комплексів "Іскандер" та комплексів радіоелектронної боротьби «Мурманск-БН». Це відбулося на тлі погроз Ірану завдати удару по Ізраїлю у відповідь на ліквідацію лідера ХАМАС.

 

Хоча Іран не має на озброєнні згаданих видів озброєння, експерти припускають, що техніка могла бути відправлена разом з російськими військовослужбовцями, які будуть її обслуговувати.

Водночас як зауважило видання Defence Express, жодного зі згаданих видів озброєння та військової техніки на озброєнні Ірану немає. Також РФ навряд чи проводила підготовку іранських фахівців.

Особливу увагу привертає передача ОТРК  «Іскандер», оскільки раніше Москва цікавилася іранськими ракетами, а не навпаки. Можливо, комплекси були передані разом з ракетами Р-500, що мають дальність близько 1500 км, необхідну для атаки по Ізраїлю.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив, що Іран та «Хезболла» можуть атакувати Ізраїль вже сьогодні, 5 серпня.

Він скликав конференц-зв'язок для координації дій з близькими союзниками США з числа країн «Групи семи» (G7). Дипломати намагаються організувати дипломатичний тиск на Іран та «Хезболлу» для мінімізації їхньої відплати. За словами держсекретаря США, обмеження впливу ударів ісламістів є найкращим шансом запобігти повномасштабній війні.

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Теги: обмеження Москва Ентоні Блінкен озброєння ХАМАС Ізраїль

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