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Польща побоюється втратити українських працівників через закон про мобілізацію

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Польща побоюється втратити українських працівників через закон про мобілізацію
Польща боїться, що чоловіки–призивного віку через мобілізацію повернуться в Україну
фото з відкритих джерел

Польські агенства з відбору працівників бояться, що мобілізація в Україні вплине на трудовий ринок країни

Кадрові агентства Польщі висловлюють занепокоєння щодо можливого відтоку українських чоловіків-працівників через вимогу оновити дані у військкоматах. Цей обов'язок стосується всіх військовозобов'язаних громадян України, включаючи тих, хто перебуває за кордоном. Про це повідомляє Business Insider.

За даними страхового обліку, у Польщі працює близько 760 тисяч українців, з яких приблизно 52% становлять чоловіки. Більшість з них зайняті на робітничих посадах у будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві та торгівлі.

Невиконання вимоги оновлення даних може призвести до непродовження або невидачі документів, що дозволяють перебування та роботу в Польщі. Це створює ризик втратити можливість легально працювати та подорожувати для багатьох українців.

Польські експерти вважають, що масового та раптового відтоку українських працівників не очікується. Однак, у довгостроковій перспективі це може призвести до втрати тисяч фахівців, що негативно вплине на польську економіку.

Найбільше ризикують компанії, де більшість працівників складають чоловіки, наприклад, у будівельній та промисловій сферах. Легкій та харчовій промисловості, де переважають жінки, ця проблема не загрожує.

Закон про мобілізацію може стати ще одним фактором, який підштовхне українських працівників до пошуку кращих умов праці в інших країнах ЄС, де зарплати вищі. Цей процес вже спостерігається протягом останніх місяців, і нові обмеження можуть його посилити.

Польські компанії вже зараз відчувають нестачу робочої сили, і втрата українських працівників може поглибити цю проблему. Це може призвести до збільшення витрат на пошук та навчання нових співробітників, а також до уповільнення темпів економічного зростання.

Уряд Польщі має розглянути можливість внесення змін до законодавства або надання пільг українським працівникам, щоб запобігти їх відтоку та зберегти стабільність на ринку праці.

Нагадаємо, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів. Про це стало відомо з трансляції на сайті Європейської комісії.

До слова, Парламентська асамблея Ради Європи закликала скасувати закон Грузії «Про прозорість іноземного впливу» та вважає його несумісним з демократичними стандартами. Про це стало відомо з ухваленої резолюції ПАРЄ «Виклики, що стоять перед демократією в Грузії».

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Теги: Польща ринок закон мобілізація навчання втрати обмеження

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