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На «нулі» воюватимуть роботи – Міноборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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На «нулі» воюватимуть роботи – Міноборони
Розвиток роботизованих комплексів та їхнє масове застосування є одним з пріоритетних завдань
фото: Міноборони

Бойові завдання виконують дрони-розвідники, дистанційно керовані кулемети на турелях, роботи-сапери, роботи-логісти

На полі бою стрімко зростає роль безпілотних наземних та повітряних комплексів, які виконують широкий спектр завдань – ударні, розвідувальні, інженерні, логістичні та евакуаційні. Про це пише пресслужба Міноборони України.

Міністерство оборони України наголосило, що нині прискореними темпами розвиваються інноваційні проєкти, щоб здобути технологічну перевагу на полі бою.

Один із інноваційних проєктів наразі проходить випробування
Один із інноваційних проєктів наразі проходить випробування
фото: Міноборони

Зазначається, що один із таких інноваційних проєктів наразі проходить випробування. Він передбачає комплексне застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем для виконання певних бойових завдань – реалізація цього задуму є перспективою найближчого майбутнього.

«Міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ визначили розвиток роботизованих комплексів та їхнє масове застосування одним з пріоритетних завдань. Реалії війни диктують нові вимоги. Маємо дуже швидко реагувати на виклики часу, бути завжди на крок попереду ворога, максимально вкладатися у розвиток інноваційних інструментів війни, щоб мати більше спроможностей на полі бою», – наголосив перший заступник міністра генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

На одному з полігонів ЗСУ проводяться випробування комплексного застосування безпілотних систем. Тут бойові завдання виконують роботи – дрони-розвідники, дистанційно керовані кулемети на турелях, роботи-сапери, наземні роботи-логісти тощо.

Розвиток роботизованих комплексів та їхнє масове застосування є одним з пріоритетних завдань
Розвиток роботизованих комплексів та їхнє масове застосування є одним з пріоритетних завдань
фото: Міноборони

За інформацією Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, у першому півріччі 2024 року допущено до експлуатації у підрозділах ЗСУ понад 70 зразків безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) вітчизняного виробництва та майже 30 наземних роботизованих платформ.

Нагадаємо, в Україні активно створюється і використовується новітня зброя. Завдяки прагненню перехитрити ворога і великим інвестиціям, Україна стає центром для розробки автономних дронів та іншого озброєння.

Читайте також: ISW: Українські оператори БпЛА вдосконалили перехоплення ворожих дронів
Теги: озброєння робототехніка дрон безпілотник війна

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