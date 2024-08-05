Іран та «Хезболла» можуть завдати ударів по Ізраїлю у найближчу добу – Блінкен

Блінкен підкреслив, що США переконані у помсті Ірану та «Хезболли». Однак він не уточнив, якої форми набуде відплата

Дипломати намагаються організувати дипломатичний тиск на Іран та «Хезболлу» для мінімізації їхньої відплати

Іран та «Хезболла» можуть атакувати Ізраїль вже сьогодні, 5 серпня. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, повідомляє Axios.

Він скликав конференц-зв'язок для координації дій з близькими союзниками США з числа країн «Групи семи» (G7). Дипломати намагаються організувати дипломатичний тиск на Іран та «Хезболлу» для мінімізації їхньої відплати.

За словами держсекретаря США, обмеження впливу ударів ісламістів є найкращим шансом запобігти повномасштабній війні.

Блінкен також підкреслив, що США переконані у помсті Ірану та «Хезболли». Однак він не уточнив, якої форми набуде відплата. «Ми не знаємо точного часу атак, але вони можуть початися вже у найближчі 24-48 годин. Тобто вже в понеділок. США докладають зусиль, щоб розірвати цикл ескалації, намагаючись максимально обмежити атаки Ірану та «Хезболли», а опісля стримати відповідь Ізраїлю», – зазначив Блінкен.

Він звернувся до міністрів закордонних справ країн G7 з проханням чинити дипломатичний тиск на Іран, «Хезболлу»та Ізраїль для збереження максимальної стриманості.

Одне з джерел, що брало участь у телефонній розмові, повідомило, що Блінкен виглядав розчарованим, коли інформував міністрів про нещодавні переговори з Ізраїлем щодо звільнення заручників у Секторі Гази та угоди про припинення вогню.

Він зазначив, що до вбивства в Тегерані, Білий дім був «близький до прориву» та що «зараз угода потрібна більше, ніж будь-коли».

Вночі проти 5 серпня в Ізраїлі працювала протиповітряна оборона через фіксацію повітряних цілей, що прямували з боку Лівану.

У результаті атаки двоє військовослужбовців зазнали поранень, а на півночі країни були виявлені уламки після роботи ППО, повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

Як повідомлялося, у ніч на 4 серпня «Хезболла» з території Лівану запустила ракети по півночі Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет. У своїй заяві угрупування «Хезболла» заявило, що обстріл ведеться у відповідь на атаки Ізраїлю.

Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що атакувала низку об'єктів «Хезболли» та ліквідувала представника терористичної організації.

Нагадаємо, увечері 1 серпня «Хезболла» випустила ракети по Ізраїлю з території Лівану. Цей обстріл став першим нападом «Хезболли» за більш ніж 48 годин після вбивства головного військового командира групи під час ізраїльського авіаудару в Бейруті.

Як повідомлялося, армія Ізраїлю завдала авіаудару по осередку «Хезболли» в ліванському Бейруті. Після удару під завалами було знайдено тіло лідера терористичного угрупування Фуада Шукра.