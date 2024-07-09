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Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2024 року
Відбулося 108 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку

Протягом доби противник завдав по території України три ракетних удари з використанням 44 ракет. Цинічно бив і по цивільних медичних закладах, зокрема, по дитячій лікарні у Києві. Крім того, ворог здійснив 50 авіаційних ударів – скинув 67 керованих авіабомб. Окрім того, загарбники задіяли 447 дронів-камікадзе та провели 3130 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 108 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати підтримку з повітря та перевагу в живій силі. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, виснажують наступальний потенціал окупантів. Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активізувався на Оріховському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи сім разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Сотницького Козачка, Вовчанська, Тихого, Стариці і Глибокого. Противник успіху не мав.

За наявною на цей час інформацією, протягом доби, ворог втратив 160 осіб вбитими та пораненими і 55 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено танк. Окрім того, знешкоджено п’ять артсистем та чотири бойових броньованих машини.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував наші позиції п'ять разів. Бої точилися поблизу Стельмахівки і Берестового, де чотири атаки наші воїни відбили. Ще один бій продовжується у районі Петропавлівки. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

За день російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників. В районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка, Терни відбито 11 атак, одна триває.

На Сіверському напрямку

Наші війська відбили п’ять атак противника поблизу Верхньокам’янського. Окупанти успіху не мали. Зазнали втрат та відійшли.
На Краматорському напрямку зазнали невдачі сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Григорівки, Андріївки та Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ситуація напружена. Окупанти за сьогодні 16 разів штурмували поблизу Диліївки, Торецька, Північного та Нью-Йорка. Усі атаки зупинено.

На Покровському напрямку

Упродовж дня загалом здійснив 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Воздвиженки та Новоселівки Першої. 10 боєзіткнень на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, за поточну добу наші воїни ліквідували та поранили тут 294 військовослужбовця ворога. Втрати загарбників у техніці уточнюються.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується сім бойових зіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка. Бойові дії продовжуються у трьох локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Точаться два боєзіткнення біля Водяного та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку

Противник активізувався. За день ворог здійснив три безуспішних атаки неподалік населених пунктів Роботине та Мала Токмачка.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Три штурмових дії ворога на лівобережжі Дніпра успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 867-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб озброєння втрати ворог

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