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Влада заблокувала Instagram у Туреччині: бурхлива реакція суспільства

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Влада заблокувала Instagram у Туреччині: бурхлива реакція суспільства
Мільйони мешканців Туреччини не можуть користуватись цлюбленою соцмережею
фото із відкритих джерел

Користувачі Instagram обурені діями турецької влади і кажуть про цензуру

Цього ранку громадяни Туреччини не змогли отримати доступ до своїх сторінок у Instagram. Доступ був заблокований вранці 2 серпня за рішенням Ради з технологій та комунікацій. Причини та тривалість блокування на сайті відомства не називаються.

Станом на ранок 2 серпня на сайті Управління інформаційних технологій та зв'язку Туреччини (BTK) немає жодної інформації про те, як довго триватиме ця заборона чи будь-яка інформація про причину блокування.

На даний час доступ до популярного в Туреччині ресурсу недоступний з комп'ютерів та мобільних пристроїв. Багато користувачів намагаються отримати доступ до Instagram через VPN та інші альтернативні варіанти. Число користувачів Instagram у 85-мільйонній Туреччині перевищує 50 млн осіб. 

Устім, газета Birgün не виключає, що таке рішення було ухвалено у зв'язку з блокуванням у Instagram співчуттів у зв'язку із вбивством в Ірані глави політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ханії. Це рішення засудив голова управління комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

Алтун назвав дії соцмережі проявом цензури і пообіцяв захищати свободу вираження, вдавшись до дій проти платформ, які багато разів довели, що вони служать «глобальній експлуататорській системі несправедливості».

У розмові з Haber Global, керівник відділу дизайну візуальної комунікації Університету Мармара, професор Алі Мурат Кирик сказав: «У результаті дії, яка викликала реакцію в усьому світі, Meta видалила фотографії Ісмаїла Ханії та повідомлення про співчуття йому з платформ соціальних мереж. Ця ситуація була визнана порушенням свободи слова, особливо в Туреччині, і BTK заблокувала доступ до Instagram».

За даними телеканалу CNBC, рада з технологій має право використовувати свої повноваження для обмеження роботи соцмереж, проте його рішення протягом 24-48 годин має бути затверджено судовими інстанціями. Очікується, що вердикт щодо Instagram буде винесений судом Анкари протягом 2 серпня.

Втім рішення влади країни розділило суспільство. Одні відверто його підтримують, інші засуджують. Як написав на свїй сторінці у  соцмережі X популярний журналіст Джунейт Оздемір, який має понад 8 мільйонів фанів: «Країна, яка сьогодні закриває Instagram, є країною третього світу. Соромно, соромно».

Натомість деякі користувачі писали, що підтримують рішення: «Давайте ще Tik Tok заборонимо».  Інші нарікали, що така заборона неприпустима: «Це ганьба. Хто такий Ханія, брате? Яке нам діло до Ханії? Цікаво, чому ми робимо подібні дурниці, коли, навіть, жодна арабська країна не переймається?», –  казала одна із користувачок соцмереж. Інший користувач був ще критичнішим: «Через цих арабів ми зазнали всілякої шкоди і зрештою втратили свободу слова».

Нагадаємо, 31 липня палестинський рух ХАМАС повідомив про загибель голови політбюро руху Ісмаїла Ханії внаслідок удару по його резиденції в Тегерані, куди той прибув для участі в інавгурації нового президента Ірану.Рух поклав відповідальність за смерть Ханії на Ізраїль та США і заявив, що ця атака не залишиться без відповіді. 

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Теги: обмеження блокування соцмережі Instagram ХАМАС смерть Туреччина

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