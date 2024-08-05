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Новий штам коронавірусу та $4 млрд безповоротного гранту від США. Головне за 5 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Новий штам коронавірусу та $4 млрд безповоротного гранту від США. Головне за 5 серпня
фото з відкритих джерел

Україна отримала безповоротний грант від США у розмірі $3,9 млрд

В Україні зафіксовано випадки нового штаму коронавірусу, Україна отримала майже $4 млрд безповоротного гранту від США, український гімнаст Ілля Ковтун здобув олімпійську нагороду у Парижі. «Главком» склав добірку новин 5 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

В Україні зафіксовано випадки нового штаму коронавірусу

У липні в Україні були зафіксовані три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron FLiRT. Згідно з наявними дослідженнями, поточні вакцини та бустери залишаються й надалі ефективними, втім, не рятують від зараження новим штамом.

Новий штам походить від варіанту Omicron. Внаслідок специфічних мутацій в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Це означає, що новий штам легше вражає ослаблений імунітет, у зв'язку з чим захворіти можуть й вакциновані. Водночас набутий імунітет знижує ризики ускладнень під час хвороби.

Міністерство охорони здоров'я скасує скандальні тендери для «Охматдиту» на 14 млн грн

Тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту в лікарні «Охматдит» на 14 млн грн буде скасовано.

Як зазначила пресслужба МОЗ, два тендери на платформі Prozzoro, які знайшли журналісти, є супутніми. Вартість послуг з технагляду та інженерно-консультаційних послуг визначається в межах відсоткових значень від очікуваної вартості робіт з будівництва. А оскільки тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі лікарні проводять заново, ці «супутні» тендери теж скасовують. Попри те, що у цих тендерів вже визначені переможці, договори за ними ще не підписано та підписуватись не будуть.

Україна отримала майже $4 млрд безповоротного гранту від США

Україна отримала безповоротний грант від США у розмірі $3,9 млрд. Кошти підуть на зарплати вчителям, медикам, рятувальникам та на соцдопомогу.

Як зауважив український прем'єр-міністр, це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США $7,8 млрд прямої бюджетної допомоги.

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув олімпійську нагороду у Парижі

У Парижі завершуються змагання зі спортивної гімнастики. Україну у фіналі вправ на паралельних брусах представляли Ілля Ковтун та Олег Верняєв. 

Представник Черкас 20-річний Ілля Ковтун виступив на дуже високому рівні та отримав від суддів 15.5 балів. Цей результат приніс Іллі срібну нагороду

Ізраїль ліквідував міністра економіки ХАМАСу

Сили оборони Ізраїля підтвердили ліквідацію оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАСу Абеда аль-Зеріеї. Також він обіймав посаду міністра економіки радикального руху у Газі.

Зазначається, що за даними Армії оборони Ізраїлю терориста ХАМАСу Абеда аль-Зеріеї ліквідували у неділю. Він був оперативником виробничого департаменту військового крила терористичного угруповання, а також міністром економіки ХАМАС у секторі Газа.

Військові додали, що Зеріеї брав участь у встановленні контролю над гуманітарною допомогою в секторі Гази та управлінні ринками ХАМАС. Також він відповідав за розповсюдження палива, газу і засобів для діяльності радикального руху ісламістів.

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Теги: війна Олімпіада Ізраїль Міністерство охорони здоров'я США

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