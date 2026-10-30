Росія продовжить воювати навіть під час переговорів – Пєсков

Дмитро Пєсков заявив, що Москва не пов'язує переговорний процес із припиненням бойових дій

Підготовка до тристоронніх переговорів не зобов'язує Росію припиняти бойові дії, заявили у Москві

Росія виступає проти припинення вогню в Україні, оскільки в Кремлі вважають, що пауза в бойових діях дасть українській стороні можливість відновити сили. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком».

За словами Пєскова, підготовка до тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії не означає, що Москва погодилася на будь-які обмеження бойових дій.

«Підготовка до переговорів не передбачає жодних узятих на себе зобов'язань щодо обмеження бойових дій. Ми неодноразово самі заявляли, що виступаємо проти припинення вогню, яке дасть українцям перепочинок», – сказав речник Кремля.

Таким чином, російська сторона не пов'язує можливе відновлення дипломатичних контактів із припиненням атак та бойових дій.

Водночас Пєсков не уточнив, за яких умов Москва могла б погодитися на тимчасове перемир'я.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кремль відмовився припиняти удари по Україні на час тристоронніх переговорів. Ще 26 жовтня Пєсков заявляв, що відновлення дипломатичних контактів не передбачає обмежень для російської армії.

Водночас Кремль допускав локальне припинення вогню з гуманітарних міркувань. Пєсков називав домовленості щодо Олешок можливим прикладом для інших ділянок фронту.

Також «Главком» писав про підготовку тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. За заявами російської сторони, зустріч може відбутися в першій половині листопада.