Зеленський оцінив ймовірну зустріч лідерів США, Китаю та Росії

Зеленський зауважив, що сучасний світ суттєво відрізняється від того, яким він був до та після Другої світової війни

На думку президента України, така тристороння зустріч найбільше бажана для Путіна

Президент України Володимир Зеленський оцінив імовірну майбутню зустріч лідерів США, Китаю та Росії, заявивши, що Москва найбільше зацікавлена в такому форматі переговорів. Про це він сказав на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Про що можуть говорити Китай, Росія, Америка – на сьогодні точно не визначено. Безумовно, будуть говорити про Близький Схід. Безумовно, будуть говорити про Україну. Дуже не хочеться, щоб це була «Ялта – 2, 3, 4», коли йде перерозподіл впливу. Я б навіть сказав не впливу, а думок – що можна так перерозподілити», – підкреслив глава України.

«Ялта-2» чи «Ялта-3» – це політична метафора та історична аналогія, яка позначає потенційну змову чи переговори великих держав про новий поділ світу та сфер впливу за спиною менших країн.

Зеленський зауважив, що сучасний світ суттєво відрізняється від того, яким він був до та після Другої світової війни, зокрема через технологічний розвиток і фрагментацію. Тому, на його думку, перерозподіл впливу між трьома державами нині неможливий, хоча Росія дуже зацікавлена в такому сценарії.

«Я б звернув увагу на те, хто більше за всіх хоче цієї зустрічі. Я вважаю, що після Аляски це буде друга така дипломатична, серйозна перевага Росії, якщо все відбудеться саме так, як зараз «вкидають» росіяни щодо своїх бажань про нову «Ялту». Я думаю, що Росія хоче більше за всіх. Я думаю, менше за всіх хоче Китай. Я просто не бачу вигоди для Китаю і точно бачу вигідність цього формату для Росії. Подивимося, що це буде за зустріч. Ми б дуже хотіли, щоб наша зустріч в Абу-Дабі була до цього», – наголосив президент.

Як повідомлялося, Росія виступила з пропозицією провести в листопаді зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. Кремль прагне домовитися про завершення війни на вигідних для Москви умовах, водночас запрошувати президента України Володимира Зеленського на переговори не планують.

До слова, Дмитро Пєсков заявив, що майбутня зустріч Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна матиме надзвичайно важливе значення. Водночас він заперечив припущення, що троє лідерів можуть спільно вирішувати долю всього світу.

Також Кремль заявив, що підготовка до тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна вже розпочалася.

Водночас Китай не підтвердив підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та глави Кремля Володимира Путіна.