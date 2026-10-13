NYT: США ведуть з Росією набагато тісніші перемовини, ніж визнається публічно

Європейці та українці були здивовані заявами американців про РФ під час візиту до Флориди

Шестигодинна зустріч у клубі «Shell Bay» за участі українських, європейських та американських посадовців викрила нові реалії залаштункової дипломатії. Як пише The New York Times, головним висновком для європейських дипломатів стало те, що адміністрація Дональда Трампа веде з Москвою набагато тісніші переговори, ніж це заявляється публічно, передає «Главком».

Під час зустрічі посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер приголомшили присутніх заявою про плани США зняти санкції з російського дизелю та вимогою до Києва негайно припинити удари по російських НПЗ. У відповідь на запитання української делегації про те, що Україна отримає натомість, американці заявили, що Вашингтон і так робить достатньо, нагадавши про надану розвідувальну підтримку.

Частина учасників сприйняла це як завуальований тиск, тоді як американські джерела зазначають, що роздратування Трампа через позицію України робить подальші кроки непередбачуваними. Підтвердженням інтенсивності кулуарних контактів стало те, що в розпал перемовин Віткофф залишив зустріч задля прямої телефонної розмови між Трампом і Путіним.

Високопосадовець ЄС Бйорн Зайберт на брифінгу для послів 27 країн Євросоюзу заявив, що він та інші дипломати були шоковані рішенням щодо дизельних санкцій та масштабом зближення Вашингтона з Кремлем. За словами Зайберта, одним з головних висновків візиту до Флориди було те, що США ведуть з РФ більш тісні переговори, ніж це публічно визнається.

Ситуація загострилася й на публічному рівні: після того, як Володимир Зеленський назвав дизельну угоду «слабким рішенням», Дональд Трамп відкрито заявив, що Україні потрібен «новий президент». У Вашингтоні ж наполягають, що такі економічні кроки мають на меті продемонструвати Москві можливість реінтеграції у світову економіку в разі досягнення компромісу у війні.

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому.

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться у суботу, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.