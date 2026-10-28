Територіальне питання. Зеленський пояснив, як воно має вирішуватися на переговорах

Президент: «Це питання можуть обговорювати тільки лідери держав, які воюють, і тільки на своєму рівні»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальні питання в межах переговорів про завершення війни мають обговорювати безпосередньо лідери держав, які воюють. За його словами, партнери не могли детально порушувати цю тему, оскільки знають, що для України вона є червоною лінією. Про це президент розповів на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Це питання можуть обговорювати тільки лідери держав, які воюють, і тільки на своєму рівні. Ні в кого іншого повноважень немає», – наголосив Зеленський.

Він пояснив, що Росія пов’язує територіальне питання із завершенням війни, гарантіями безпеки та можливими форматами таких гарантій. Адже вони мають поширюватися на держави й території, які контролює та чи інша сторона.

За словами Зеленського, різні пропозиції щодо територій розглядалися ще під час обговорення так званого «28-пунктного плану». Зокрема, американська сторона пропонувала створення демілітаризованих зон, а також порушувала питання Запорізької атомної електростанції та можливого обміну територіями – land swaps.

Окремо обговорювали Донбас, де пропонувалося створити буферну або демілітаризовану зону по обидва боки від лінії зіткнення. Зеленський зазначив, що Україна була готова обговорювати такий варіант як можливий компроміс.

«Що буде з деякими територіями, які американці пропонували вирішувати у форматі land swaps? Потім було питання щодо Донбасу, була пропозиція зробити буферну зону або демілітаризовану зону в обидва боки від лінії зіткнення. Як компроміс, ми були готові це проговорювати», – сказав президент.

Також, за його словами, партнери порушували питання Кінбурнської коси. Американська сторона пропонувала зробити одну її частину демілітаризованою, залишивши її під контролем України.

Зеленський наголосив, що всі ці варіанти є складовими територіального питання, яке обговорювали в різних документах. Водночас наразі подальшого просування в цьому напрямі немає.

Президент зазначив, що Україна готова обговорювати територіальне питання, оскільки Росія постійно намагається включити його до порядку денного переговорів. Однак, за його словами, такі питання неможливо вирішити лише на рівні проєктів документів або попередніх консультацій.

«Ми готові обговорювати питання територій, тому що росіяни постійно хочуть його обговорювати і роблять це частиною адженди. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні», – пояснив Зеленський.

Він додав, що територіальні домовленості не можна вважати вирішеними лише на підставі чернеток або попередніх розмов. На думку президента, для предметного обговорення потрібен відповідний формат переговорів за участю лідерів держав.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що після телефонної розмови президента Фінляндії Александера Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з російським диктатором Володимиром Путіним з’явилося відчуття, що Москва серйозно налаштована на участь у запланованій тристоронній зустрічі в Абу-Дабі.