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«Росія продовжує вбивати й уникати тиску». Зеленський відреагував на масовану атаку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Росія продовжує вбивати й уникати тиску». Зеленський відреагував на масовану атаку
Зеленський: Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді
фото: ДСНС

Зеленський доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО

Очільник України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл. Він нагадав, що сьогодні, 24 квітня, сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів, сорок чотири дні, як Росія «продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

«Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників. На жаль, багато руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. Усім надається допомога. На жаль, у Києві девʼять людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким», – заявив Зеленський.

Президент відзвітував, що була доповідь військового командування. Він доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

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Теги: Володимир Зеленський ракетна атака війна

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