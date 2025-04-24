Зруйновано футбольне поле та пошкоджено будинки: РФ десятки разів атакувала Харків

У лікарні перебуває одна людина, у двох осіб - гострий шок

У ніч на 24 квітня Харків був атакований 24 рази. 14 разів – ворожими БПЛА, 10 – ракетами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та Суспільне, передає «Главком».

Так, жителі Немишлянського району Харкова оговтуються після ракетних ударів. Там було влучання по футбольному полю біля школи.

фото: Суспільне

Внаслідок вибуху вибиті вікна у щонайменше трьох багатоповерхівках поруч, пошкоджені вікна у самому навчальному закладі та приватних будинках.

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фото: Суспільне

У двох постраждалих у Харкові – гострий шок, повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов. У лікарні перебуває одна людина, поранена внаслідок ударів по Харкову.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

У Святошинському районі Києва рятувальники розбирають завали в житловій забудові 😱 pic.twitter.com/6UYPSAktFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.