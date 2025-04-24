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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Нічний кривавий удар по Києву – примус до угоди

glavcom.ua
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Вночі 24 квітня 2025 року російські терористи завдали чергового удару по Києву
фото: соціальні мережі

Трамп відклав ультиматум на пару тижнів

Сьогоднішня атака на Україну і, хай пробачать мене інші регіони, особливо на Київ, – це примушування до підписання договорів.

Але давайте спробуємо зрозуміти, що стоїть за ширмою слоганів, які сипляться з різних сторін.

• 1 •

Я вважав і вважаю, що в основі нинішньої ситуації (пропозиції США) лежить угода запропонована Дмітрієвим під час першої зустрічі в Ер-Ріяді. Я про це багато писав, але повторю: Путін запропонував США продавати російські підсанкційні товари в «Недружні країни» (перш за все ЄС). Це десятки мільйонів доларів по року вже сьогодні. Інвестиціі в видобуток енергоресурсів чи Арктику – це поки лише ширма. В обмін на це США добивається зняття санкцій зі сторони ЄС.

• 2 •

ЄС, я впевнений, буде готова до цих угод, але виключно в обмін на вирішення питання мит плюс безпекового фактору (питання України та парасолька НАТО). І , безумовно – це питання Гренландії. Україна зараз – це щит, яким ЄС прикривається для вирішення своїх екзистенційних проблем.

• 3 •

Путін вважає, що його позиція win-win. Зняття санкцій – перемога. Продовження війни без допомоги США він розцінює позитивно. Але для нього зараз пріоритет – санкціі. Через обвал ціни на нафту і реальну технологічну деградацію Путіну потрібне зняття санкцій. Плюс він розуміє, що в нинішній ситуації він виходить на пряму комунікацію з США і може отримати люфт в комунікації з Китаєм.

• 4 •

Наша зовнішньополітична гра, наскільки я її розумію, – продовження ідеї розвалу Росії вже сьогодні.

• 5 •

З того, що можна зрозуміти з заяв Трампа – він вирішив відтермінувати введення ультиматуму ще на пару тижнів. І зараз ми не маємо просто права розсваритися з США. Як би це складно не було.

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Джерело
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Теги: війна переговори Україна

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