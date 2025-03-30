Від минулого літа рідні захисника жили надією. Згадаймо Андрія Кінаха

Захисник поліг під час виконання бойового завдання у районі Торецька на Донеччині

Захисник пішов добровольцем захищати рідну землю

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Кінаха.

На Донеччині, боронячи незалежність і свободу рідного краю, загинув Кінах Андрій Віталійович. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Луцьку міську раду.

Андрій Кінах народився 7 листопада 1979 року у Луцьку. Він був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.

Захисник пішов добровольцем захищати рідну землю фото: konkurent.uа

Захисник пішов добровольцем захищати рідну землю. Спочатку влився у склад тероборони Луцька, згодом підписав контракт і став до лав ЗСУ. Ніколи не сумнівався у правильності свого вибору.

Лучанин АндрійКінах був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону фото: konkurent.ua

Як розповіли рідні загиблого, останній раз Андрій Кінах вийшов на зв'язок 20 серпня, відтоді рідні нічого не чули про нього. Однак всупереч усьому не втрачали віри й надії на те, що повернеться живим додому. Не судилося. Старший сержант Кінах Андрій Віталійович загинув 21 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у районі населеного пункту Торецьк Донецької області.

Поховали Андрія Кінаха 27 березня 2025 року у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Вдома на Андрія чекала дружина, двоє синів, батьки, брат та сестра зі сім'ями фото: konkurent.ua

Вдома на захисника чекала дружина, двоє синів, батьки, брат та сестра зі сім'ями.

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