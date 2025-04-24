На Київщині пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок
Наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах Київської області
В ніч на 24 квітня Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. У Києві та області є руйнування. Про це повідомляє «Главком».
Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що наслідки російської атаки фіксуються в трьох районах області.
Зазначається, що у Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.
У Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. pic.twitter.com/HxXLp9PfzX— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 23, 2025
У Вишгородському районі виникла пожежа у лісі, а у Броварському районі – пожежа трав‘яного настилу.
Раніше ми писали, що міський голова Києва повідомив, що у Святошинському районі столиці виникла пожежа в житловому будинку, є руйнування. Під завалами знаходяться люди. Кличко зазначив, що на місці вже працюють рятувальники та медики. У Подільському районі внаслідок падіння уламків загоряння в нежитловій забудові. Є руйнування.
Також відомо, що у Святошинському районі медики госпіталізували трирічну дитину.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляє, що Київ зазнає комбінованої атаки. У тому числі від ударів балістичних ракет з різних напрямків.
«В повітряному просторі столиці і на околицях загроза від ворожих БпЛА також зберігається. Зафіксовано і нові пуски ракет стратегічною авіацією ворога. Триває бойова робота розрахунків ППО. І загроза від росіян зберігатиметься протягом найближчих годин», – пише Ткаченко.
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