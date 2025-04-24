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На Київщині пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Київщині пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок
У Бучанському районі пошкоджено будинок
фото: Микола Калашник/Telegram

Наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах Київської області

В ніч на 24 квітня Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. У Києві та області є руйнування. Про це повідомляє «Главком».

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що наслідки російської атаки фіксуються в трьох районах області.

Зазначається, що у Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

У Вишгородському районі виникла пожежа у лісі, а у Броварському районі – пожежа трав‘яного настилу.

Раніше ми писали, що міський голова Києва повідомив, що у Святошинському районі столиці виникла пожежа в житловому будинку, є руйнування. Під завалами знаходяться люди. Кличко зазначив, що на місці вже працюють рятувальники та медики. У Подільському районі внаслідок падіння уламків загоряння в нежитловій забудові. Є руйнування.

Також відомо, що у Святошинському районі медики госпіталізували трирічну дитину.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляє, що Київ зазнає комбінованої атаки. У тому числі від ударів балістичних ракет з різних напрямків.

«В повітряному просторі столиці і на околицях загроза від ворожих БпЛА також зберігається. Зафіксовано і нові пуски ракет стратегічною авіацією ворога. Триває бойова робота розрахунків ППО. І загроза від росіян зберігатиметься протягом найближчих годин», – пише Ткаченко.

Теги: пожежа Київщина Микола Калашник

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