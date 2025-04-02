Росія готується до ривка на фронті: названо терміни

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО повідомив про плани окупантів

Російська армія готує резерви, аби здійснити ривок на фронті у травні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

«Росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російська армія має значну перевагу в живій силі поблизу Лимана в Донецькій області, що у десять разів перевищує чисельність українських військ. Вона готується до масштабного наступу в цьому регіоні.

За даними ISW, ще на початку січня армія РФ переправилася через річку Жеребець і поступово розширювала плацдарм на її правому березі. У кінці 2023 року російські сили почали витісняти українські війська з позицій на східному (лівому) березі річки, а нині змогли закріпитися на правому березі, що дозволяє їм розпочати подальші наступальні операції.

Зауважимо, що російська армія має просування біля населеного пункту Срібне на Донеччині станом на 2 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.