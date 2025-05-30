В Іркутській області загорілось локомотивне депо (відео)

Локомотивне депо в місті Тайшет Іркутської області є одним із найстаріших підприємств регіону

Увечері 30 травня в місті Тайшет Іркутської області сталася велика пожежа в локомотивному депо. Про це повідомляє російське МНС, передає «Главком».

Полум’я охопило дах споруди. Будівля виглядає серйозно пошкодженою, видно, що вогонь просувається вздовж покрівлі. Площа загоряння складає 2000 м².

До гасіння залучені 16 рятувальників, сім одиниць спецтехніки та пожежний потяг. За інформацією МНС Росії, постраждалих немає, пожежу було локалізовано.

За інформацією з відкритих джерел, локомотивне депо в місті Тайшет Іркутської області є одним із найстаріших підприємств регіону та відіграє важливу роль у розвитку залізничного транспорту Сибіру.

Наразі депо обслуговує локомотиви, що працюють на напрямках Транссибірської та Байкало-Амурської магістралей. У його структурі також є оборотне депо на станції Нижньоудинськ. У депо працює понад 500 осіб, з яких близько 440 – це локомотивні бригади.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня в Санкт-Петербурзі сталася пожежа на заводі «Авангард», що займається виробництвом радіоелектроніки та мікросхем.

За даними російського МНС, загоряння виникло на п’ятому поверсі шестиповерхового виробничого корпусу.

Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Пожежу вже локалізували, триває ліквідація займання. Про причину загоряння наразі не повідомлялось.

Це підприємство є одним із найстаріших у місті та спеціалізується на виробництві електроніки, зокрема, датчиків, силової електроніки та ліфтового обладнання.