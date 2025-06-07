Російський чиновник пригрозив Німеччині війною через співпрацю з Україною

Володін: Знаємо, що уряд Німеччини планує розгорнути виробництво ракет на Україні

Голова Державної думи РФ В’ячеслав Володін звернувся до глави Бундестагу та лідерів п'яти політичних фракцій, заявивши, що плани Німеччини з виробництва ракет в Україні дедалі більше втягують її у військові дії проти Росії. За його словами, це може призвести до загострення ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Знаємо, що уряд Німеччини планує розгорнути виробництво ракет на Україні. Цим ФРН все більше втягується у військові дії проти Росії. До чого це може призвести, ви самі розумієте», – заявив Володін.

Російський політик стверджує, що сьогоднішня правляча верхівка Німеччини створює передумови до загострення ситуації та провокує зіткнення між країнами.

«Чи хоче цього народ Німеччини – питання. Ми не хочемо. Але якщо це станеться – ми готові», – заявив спікер Держдуми.

Нагадаємо, Україна й Німеччина підпишуть угоду про спільне виробництво зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву німецького канцлера Фрідріха Мерца.

Як зазначив Мерц, Україна зможе бити по військових цілях поза своєю територією. «Не буде обмежень для далекобійної зброї, Україна зможе в повному обсязі себе захистити і вражати військові цілі за територією України», – каже він.

Канцлер Німеччини не відповів прямо на запитання, коли вони нададуть Україні ракети Taurus. Відповідаючи на це запитання, він сказав, що сьогодні буде підписана заява про наміри між міністрами оборони у сфері виробництва далекобійної зброї.