Безпілотник атакував масштабний військово-патріотичний комплекс у Підмосковʼї

Дрон атакував парк «Патріот», де розміщені військові тренажери-симулятори

Безпілотник атакував населений пункт Кубинка, який розташований недалеко від Москви. Під удар потрапив парк «Патріот». У соцмережі зʼявилося відео з прильотом, повідомляє «Главком».

Парк «Патріот» у Кубинці – це масштабний військово-патріотичний комплекс, розташований приблизно за 55 км від Москви, у Одинцовському районі. 3,5 тис. га його площі займає військова техніка.

Військовий комплекс розташований за пів сотні кілометрів від Москви скріншот

Як відомо, 30 жовтня 2014 року міністр оборони Російської Федерації підписав наказ про створення військово-патріотичного парку культури і відпочинку збройних сил «Патріот». Він містить техніку всіх видів і родів військ, а також там є військові тренажери-симулятори та стрільбища.

Нагадаємо, ударні дрони типу Shahed-136 росіяни почали обладнувати новими видами бойових частин комбінованого типу. Одна з них виробляється у РФ, а друга – в Ірані.

Нова 90-кг бойова частина російського виробництва має індекс кумулятивно-осколово-фугасно-запалювальної. Вибухова речовина залишилась без змін – тротил та флегматизований гексоген, як і у 50-кг ОФЗБЧ-50, яка не мала кумулятивного ефекту. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3,5 тис. градусів.

Нова бойова частина іранського виробництва також важить 90 кг та має кумулятивну, уламкову та фугасну дію. Тобто в ній не має запалювальних елементів. Вибухова речовина – октаген та алюміній з проміжним детонатором у вигляді шашок гексогену.

До слова, росіяни все активніше застосовують новий ворожий дрон-камікадзе, назва якого лишається невідомою. Він має розвинуті алгоритми машинного зору з можливістю автономної атаки, тепер й об'єктах у доволі глибокому тилу. Тепер окупантам байдуже, чи буде атакувати він військову вантажівку, чи пасажирський автобус, вважають аналітики Defense Express,