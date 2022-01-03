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    Росія загрожує безпеці Європи – Міноборони Естонії

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    Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив про те, що РФ не бажає миру - Росія загрожує безпеці Європи – Міноборони Естонії
    Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив про те, що РФ не бажає миру
    фото: Eero Vabamägi

    Естонії більше не потрібно «відстоювати себе на самоті»

    Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що Росія становить реальну загрозу для Європи і НАТО. При цьому він підкреслив, що РФ не бажає сама в світі і демократії. Про це повідомляє Рostimees.

    «Безпека нашого континенту і Альянсу знаходиться під реальною загрозою. Східний сусід Євросоюзу не бажає сам жити в мирі і демократії і не дає цього іншим. Деякі країни для нього всього лише території для завоювання, а не самостійні держави, де у народів є своя мова, культура і невід'ємне право вибирати свій шлях розвитку і, виходячи з цього, своїх партнерів», – заявив Лаанет.

    Міністр також заявив, що Естонії більше не потрібно «відстоювати себе на самоті», тому що тепер у неї є «сильні союзники».

    Нагадаємо, раніше посол Естонії заявив: Україна утримує весь європейський фронт.

    Крім того, естонський президент заявив, що боятися Росії не можна в жодному разі.

    Як відомо, 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

    Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

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    Теги: Росія міністр НАТО Міноборони Естонія безпека
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    Росія загрожує безпеці Європи – Міноборони Естонії