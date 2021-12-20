Сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни»

Джим Ріш закликав Конгрес і адміністрацію діяти до того, як Росія вдасться до подальшої ескалації.

Сенатор закликав адміністрацію Байдена і всіх союзників по НАТО відхилити вимоги РФ

Представник республіканців у комітеті Сенату США із закордонних справ заявив, що «гарантії безпеки», які Москва висунула у відповідь на занепокоєння Заходу через нарощування російських військ поблизу України, є чіткою ознакою того, що Росія «намагається створити привід для війни». Про це пише «Радіо Свобода».

Сенатор Джим Ріш (республіканець від штату Айдахо) заявив, що пропозиції Росії не є угодами про безпеку, а списком поступок, які мають зробити США і НАТО, щоб заспокоїти президента Росії Володимира Путіна.

«Російська Федерація висунула ці вимоги з повним розумінням, що їх неможливо прийняти. Путін знає, що Сполучені Штати та наші 29 союзників по НАТО не ведуть і не будуть вести переговори про майбутнє суверенних держав, таких як Україна, які повинні мати можливість робити власний вибір», – сказав Ріш.

Сенатор закликав адміністрацію президента Джо Байдена і всіх союзників по НАТО відхилити вимоги. При цьому він додав, що Альянс повинен бути готовий до того, що Путін використає відмову як привід для використання військової сили. Він також закликав Конгрес і адміністрацію діяти до того, як Росія вдасться до подальшої ескалації.

Напередодні повідомлялося, що НАТО не обговорюватиме з Росією сфери впливу.

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

Документ під назвою «Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору» складається з дев’яти статей, які направлено у Вашингтон та штаб-квартиру НАТО.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

Крім того, Росія пропонує відмовитись «від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії».

Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Нагадаємо, президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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