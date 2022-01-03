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    Ситуація на Донбасі: бойовики поранили українського воїна

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    Окупанти вели вогонь із забороненої зброї - Ситуація на Донбасі: бойовики поранили українського воїна
    Окупанти вели вогонь із забороненої зброї
    фото: пресслужба оос

    Окупанти відкривали вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів

    Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. Як інформує штаб ООС, у понеділок, 3 січня, бойовики тричі порушили режим «тиші» на Донбасі. У результаті, ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

    «Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Стан його здоров'я – середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що один із ворожих обстрілів був проведений у бік Світлодарська. Бойовики відкривали вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів.

    У напрямку Лебединського окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

    Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

    У штабі наголосили, що українські рубежі залишилися без змін і ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

    Нагадаємо, 31 грудня окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    В результаті цих обстрілів один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.

    Напередодні, 1 січня, окупанти на Донбасі вбили українського військового.

    Також 1 січня у лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів.

    Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі колону російських вантажівок та військову техніку.

    Нагадаємо, нещодавно ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів».

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    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна обстріл військові
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    Ситуація на Донбасі: бойовики поранили українського воїна