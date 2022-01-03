Ситуація на Донбасі: бойовики поранили українського воїна

Окупанти відкривали вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. Як інформує штаб ООС, у понеділок, 3 січня, бойовики тричі порушили режим «тиші» на Донбасі. У результаті, ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

«Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Стан його здоров'я – середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один із ворожих обстрілів був проведений у бік Світлодарська. Бойовики відкривали вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів.

У напрямку Лебединського окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

У штабі наголосили, що українські рубежі залишилися без змін і ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, 31 грудня окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті цих обстрілів один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.

Напередодні, 1 січня, окупанти на Донбасі вбили українського військового.

Також 1 січня у лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі колону російських вантажівок та військову техніку.

Нагадаємо, нещодавно ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів».

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