Ситуація на Донбасі: бойовики поранили українського воїна
Окупанти відкривали вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів
Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. Як інформує штаб ООС, у понеділок, 3 січня, бойовики тричі порушили режим «тиші» на Донбасі. У результаті, ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.
«Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Стан його здоров'я – середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що один із ворожих обстрілів був проведений у бік Світлодарська. Бойовики відкривали вогонь із автоматичних і протитанкових гранатометів.
У напрямку Лебединського окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
У штабі наголосили, що українські рубежі залишилися без змін і ситуація в районі ООС залишається контрольованою.
Нагадаємо, 31 грудня окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В результаті цих обстрілів один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.
Напередодні, 1 січня, окупанти на Донбасі вбили українського військового.
Також 1 січня у лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів.
Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі колону російських вантажівок та військову техніку.
Нагадаємо, нещодавно ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів».